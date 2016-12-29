Бархатные халаты, юбка-брюки, скинни: Одеваем мужчину к празднику

На вечеринку, в горы и семейный ужин

За время существования традиции празднования Нового года, так и не появилось соответствующего дресс-кода для мужчин. Мы решили исправить это недоразумение и создали собственный: бархатные халаты, пиджаки и лоферы, пайетки, юбка-брюки, красные скинни и бомберы

Black Tie

Черный смокинг на Новый год – это всегда красиво, но уже скучно. Если не хочется категоричной новизны, достаточно освежить классический образ. На выбор три изменения: черная водолазка вместо формальной белой рубашки, тот самый пиджак с пайетками из клипов Daft Punk и бархатные винного оттенка лоферы от Alexander McQueen. Rolex Cosmograph Daytona актуальны всегда.

На вечеринку

2016 год в очередной раз доказал: консервативность взглядов не ведет ни к чему хорошему. Мужская юбка-брюки – это красиво и эффектно. Если не очень ясно, с чем носить, отвечаем: с объемными бомберами, высокими кедами и контрастными водолазками.

С семьей

Новый год – это праздник, который особенно приятно отмечать с семьей. Впечатлять никого не нужно, и при этом близким людям будет всегда приятно увидеть вас в красивой одежде. Основа простая – белая рубашка, серые брюки и свитер. Нарядным образ сделают две детали: двубортный бархатный пиджак Dunhill и оксфорды с контрастной платформой Maison Margiela.

В горах

Если успели снять загородный дом на праздники, поздравляем. Чтобы красиво пить вино у камина, достаточно уютного кардигана в клетку, белой футболки, синих джинсов и замшевых челси.

В баре

Новогодний образ должен привлекать к себе внимание. Для этого нужно делать то, на что остальные не решаются. Например, стилизовать бархатный халат, полосатую рубашку, красные скинни и синие лоферы в одном образе.