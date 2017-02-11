Объект желания: Сумка SEZU

Кожа и дерево

Сумка казахстанского бренда Sezu имеет очень необычную форму - за это она нам и приглянулась

В этот году концептуальное пространство Experimentarium представило коллекцию нового бренда аксессуаров из кожи и дерева Sezu. На данный момент казахстанская марка выпускает только сумки, но в планах разработать полноценную линию украшений и аксессуаров. Каждая сумка изготавливается вручную из натуральной кожи и разных пород дерева.

У сумок необычное строение - деревянный каркас по бокам, вокруг которого оборачивается жесткая дубленая кожа. Несмотря на кажущуюся простоту, на создание одной сумки могут уйти сутки. Поэтому каждая модель лимитированна - дизайнеры создают не больше 3-4 экземпляров. Цена сумки - около 42 000 тенге. Приобрести можно в магазине или на сайте experimentarium.kz