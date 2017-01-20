Appaloosa des Steppes

В ассортименте легендарных платков Hermès появились каре с изображением тюркских орнаментов и лошади

Модель нового платка получила название Appaloosa des Steppes, названная в честь породы лошадей с пятнистым окрасом из США, - Аппалузы. На платках лошадь изображена на фоне тюркских орнаментов. Шелковые платки Appaloosa des Steppes выпускаются в стандартном для каре Hermès размере - 90 x 90 см. Изготовлены, разумеется, ручным способом.

На выбор Hermès предлагает платки в 10 расцветках: от фиолетово-лиловой и желто-голубой гаммы до розово-бордовой и серо-коричневой. Цена на каре Appaloosa des Steppes стандартная - 350 евро. Приобрести платок в понравившейся расцветке можно на официальном сайте французского бренда.

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