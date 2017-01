Ozweego 2

Самые долгожданные кроссовки года

Сложно сосчитать, какое это по счету сотрудничество бельгийского дизайнера Рафа Симонса и спортивного бренда adidas. При том, что Симонс три года подряд возглавлял модный дом Dior и вот уже многие годы ведет собственный бренд мужской одежды, дизайнер никогда не создавал для adidas одежду. Для немецкого спортивного бренда Раф Симонс всегда делал только кроссовки. В этом сезоне дизайнер выпустил коллекцию на базе классической модели Stan Smith, весной же возьмет за основу Ozweego 2.

И, пожалуй, новые Ozweego 2 в миксе из теплого молочного и кипенно-белого оттенков – лучшее, что Симонс когда-либо делал для adidas. Кроссовки с ретрофутуристичным дизайном и массивной подошвой приобрели куда более современный вид с помощью максимально светлой палитры и прозрачным силиконовым вставкам. Черным цветом на кроссовках выведены только надпись Raf Simons и инструкции "Fold Gusset This Side Only" и "Keep Double Laced To Hold Firmly".

Впервые кроссовки Ozweego 2 от Рафа Симонса показали еще в августе прошлого года в шоуруме дизайнера в Милане. Правда, поступят в продажу на официальном сайте adidas они только этой весной. Цена за одну пару составит $337.