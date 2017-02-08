Кошельки и кардхолдеры

До Дня святого Валентина осталось меньше недели. Активизируемся и думаем о подарках, пока не разобрали лучшее

Новая коллекция Prada приурочена специально ко Дню всех влюбленных. Вошли в нее исключительно аксессуары: визитницы, кардхолдеры и кошельки из натуральной кожи. Почти каждый предмет коллекции украшает принт в виде цветов с красными сердцами вместо бутонов. Их на кошельках и кардхолдерах из высококлассной кожи будто мелками нарисовал ребенок.

Алый кошелек с золотым логотипом Prada отлично впишется в праздничный бюджет, ограниченный $600-$700. Цены на остальную коллекцию Prada ко Дню святого Валентина пока не сообщаются.