Блестяще: Пять новогодних образов без пайеток

Мундиры, юбки-пачки, леопард

Мундиры и кружевные платья, юбки-пачки и простые футболки, бархатные костюмы, сетка и леопард – для главной вечеринки года ищем замену пайеткам и люрексу. И все равно остаемся звездами ночи

Ваше Высочество

Недвусмысленно намекнуть гостям, кто на вечеринке королева, можно с помощью кавалерийского мундира времен Наполеона. Обязательно с золотистыми широкими эполетами. Не стоит дополнять строгий офицерский жакет другими псевдовоенными элементами и одеждой, лучше и праздничнее мундир будет смотреться на фоне кружевного платья с жабо и замшевыми ботфортами.

Ни дня без джинсОВ

Отправиться на новогоднюю вечеринку в джинсах – не такая уж и плохая идея, как может показаться на первый взгляд. Ощущать себя на миллион можно даже в рваном дениме. Тем, кто не готов распрощаться с любимыми джинсами даже в ночь с 31 декабря на 1 января, нужно позаботиться о том, чтобы образ был ярким. К джинсам в праздник подойдут металлизированная блуза, длинный жакет с разноцветной бахромой и малиновые туфли на высоком каблуке.

Будуар не будуар

Новогодняя вечеринка – повод примкнуть к адептам бархата. Это самый красивый и теплый материал зимы, он праздничный, но в то же время невероятно благородный. Для отвязных танцев выбираем удлиненный жакет на одной пуговице, а привычные брюки заменяем легинсами с контрастными полосками. Одно правило: никаких романтичных блуз – пиджак надеваем на голое тело, а грудь украшаем сотуаром.

О, гранж!

Что-что, а веселиться в 90-е умели. Весело и с юмором относились и к одежде, и к составлению образов. Особенно это касается звезд альтернативной рок-сцены, которые, наверное, сами того не понимая, совершили революцию в моде. Они рушили правила, пренебрегали модой и не выносили предсказуемость. Дерзость 90-х демонстрируют нахальное платье в сетку канареечного цвета, леопардовое пальто и кружевные чулки.

Балерина в кедах

Длинная юбка-пачка, футболка с лозунгами или логотипами, простые кеды – один из ключевых (а может, и главных) образов следующего сезона, созданный Марией Грацией Кьюри для Dior. Футболка, потертые кеды и кожаная косуха делают помпезную юбку проще, современнее и моднее. И танцевать до утра гораздо удобнее.