Выбор редакции Buro 24/7: 20 подарков ко Дню влюбленных

Для нее и для него

Броши для туфель, лучшие фотографии Кейт Мосс, шейкер Tom Dixon и книга с рецептами "звездных" коктейлей, украшения Louis Vuitton для мужчин и "благотворительные" кольца Bvlgаri. Редакция Buro 24/7 прошлась по магазинам и выбрала 20 интересных подарков ко Дню влюбленных, которые можно купить в Алматы

Выражаем благодарность за место проведения съемок: мультибрендовый магазин ELEMENTS

Для нее: туфли Jimmy Choo

Лодочки, украшенные кристаллами Swarovski и декоративными камнями, - идеальная праздничная обувь для вечеринок. Но самая интересная деталь - съемные броши, которыми можно украшать туфли на свой вкус и цвет.Для него: шейкер Tom Dixon

Мода на еженедельные походы в шумные бары и клубы уходит. Сегодня принято предпочитать им домашние вечеринки, ужины и свидания. Эффектный шейкер Tom Dixon из нержавеющей стали - главный товарищ приличного холостяка.Для нее: книга Celebrety Cocktails

Бартендерство - не только мужское занятие, как принято думать. Искусству приготовления изысканных алкогольных напитков сегодня учатся женщины. Лучше всего это делать с книгой Celebrity Cocktails, в которой собраны рецепты от Хамфри Богарта, Элизабет Тейлор и Чарли Чаплина.Для него: проигрыватель Crosley

Одно из ключевых преимуществ проигрывателя Crosley - его компактность. В складном виде он выглядит как элегантный черный чемодан в ретро-стиле, который при этом играет в режиме трех скоростей и оснащен Bluetooth. Для мужа. Для Парня. Для Жены. Что подарить жене. Что подарить на 14 февраля

Для нее: кольца Pomellato

Дизайнеры миланского бренда Pomellato любят роскошь. Эти украшения всегда легко узнать по классическим характеристикам - округлые формы и обязательно крупные цветные камни. Сапфиры, топазы, рубины, бриллианты, цавориты и родолиты - иногда можно надеть все самое лучшее сразу.Для нее: слиперы Maje

Бархатные слиперы в качестве подарка - щегольский жест. Сейчас домашние тапочки лондонских денди стали излюбленной обувью модников. Удобнее каблуков и оригинальнее балеток. С колоритным принтом, из богатой ткани - слиперы уместны как с брюками, так и с юбками.Для нее: слиперы Maje

Бархатные слиперы в качестве подарка - щегольский жест. Сейчас домашние тапочки лондонских денди стали излюбленной обувью модников. Удобнее каблуков и оригинальнее балеток. С колоритным принтом, из богатой ткани - слиперы уместны как с брюками, так и с юбками.











Источник: http://www.buro247.kz/fashion/our-choice/syemka-buro-24-7-studiya-54-i-nochi-v-stile-disko.html