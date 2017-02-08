Выбор редакции Buro 24/7: 20 подарков ко Дню влюбленных

Выражаем благодарность за место проведения съемок: мультибрендовый магазин ELEMENTS
Для нее: туфли Jimmy Choo
Лодочки, украшенные кристаллами Swarovski и декоративными камнями, - идеальная праздничная обувь для вечеринок. Но самая интересная деталь - съемные броши, которыми можно украшать туфли на свой вкус и цвет.Для него: шейкер Tom Dixon
Мода на еженедельные походы в шумные бары и клубы уходит. Сегодня принято предпочитать им домашние вечеринки, ужины и свидания. Эффектный шейкер Tom Dixon из нержавеющей стали - главный товарищ приличного холостяка.Для нее: книга Celebrety Cocktails
Бартендерство - не только мужское занятие, как принято думать. Искусству приготовления изысканных алкогольных напитков сегодня учатся женщины. Лучше всего это делать с книгой Celebrity Cocktails, в которой собраны рецепты от Хамфри Богарта, Элизабет Тейлор и Чарли Чаплина.Для него: проигрыватель Crosley
Одно из ключевых преимуществ проигрывателя Crosley - его компактность. В складном виде он выглядит как элегантный черный чемодан в ретро-стиле, который при этом играет в режиме трех скоростей и оснащен Bluetooth. Для мужа. Для Парня. Для Жены. Что подарить жене. Что подарить на 14 февраля
Для нее: кольца Pomellato
Дизайнеры миланского бренда Pomellato любят роскошь. Эти украшения всегда легко узнать по классическим характеристикам - округлые формы и обязательно крупные цветные камни. Сапфиры, топазы, рубины, бриллианты, цавориты и родолиты - иногда можно надеть все самое лучшее сразу.Для нее: слиперы Maje
Бархатные слиперы в качестве подарка - щегольский жест. Сейчас домашние тапочки лондонских денди стали излюбленной обувью модников. Удобнее каблуков и оригинальнее балеток. С колоритным принтом, из богатой ткани - слиперы уместны как с брюками, так и с юбками.Для нее: слиперы Maje
Бархатные слиперы в качестве подарка - щегольский жест. Сейчас домашние тапочки лондонских денди стали излюбленной обувью модников. Удобнее каблуков и оригинальнее балеток. С колоритным принтом, из богатой ткани - слиперы уместны как с брюками, так и с юбками.
Источник: http://www.buro247.kz/fashion/our-choice/syemka-buro-24-7-studiya-54-i-nochi-v-stile-disko.html