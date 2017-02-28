Звезды оскароносного "Лунного света" в рекламе Calvin Klein

Почему это не спекуляция

Актеры лучшего фильма года по версии "Оскар" стали героями новой рекламной кампании Calvin Klein. И в спекуляциях на популярности бренд при этом не обвинить

В воскресенье ночью в Голливуде прошла очередная церемония награждения премии "Оскар". По традиции она захватила заголовки СМИ и внимание интернет-пользователей по всему миру. На этот раз – еще и за счет путаницы вокруг главной номинации "Лучший фильм года". Сначала академики объявили им "Ла Ла Ленд", а позже признались, что открыли не тот конверт. Все-таки лучшая картина года по версии "Оскар" – это независимая драма "Лунный свет" Барри Дженкинса о темнокожем представителе ЛГБТ-сообщества из неблагополучных районов США. Фильм также получил награды в номинациях "Лучший адаптированный сценарий" (его создали на основе непоставленной пьесы "В лунном свете черные мальчики выглядят голубыми" Тарена Элвина Маккрэйни) и "Лучший актер второго плана" (Махершала Али – первый мусульманин, выигравший "Оскар"). Бури в соцсетях – и "Лунный свет" затмил по обсуждаемости даже "Ла Ла Ленд".

На волне популярности фильма, уже на следующий день после "Оскара" своей новой рекламной кампанией поделился американский бренд Calvin Klein. Ее главные герои – как раз звезды фильма "Лунный свет". Точнее, три исполнителя роли Широна (Тревант Родс, Алекс Хибберт и Эштон Сандерс) и Махершала Али. 12-летний Хибберт в простой черной футболке, Сандерс (21), Родс (27) и Махершала Али (43) – в нижнем белье. Calvin Klein можно было бы заподозрить в спекуляции на "Оскаре", если бы только не одно "но". Кампания создана под руководством нового креативного директора Рафа Симонса, который вот уже несколько месяцев выстраивает новый облик бренда. В первую очередь, он про новое понимание сексуальности, за счет неприкрытой эксплуатации которой Calvin Klein когда-то и сделал себе имя. Вот и "Лунный свет" – это история не сколько об ЛГБТ-сообществе и сексе, сколько о принятии себя. Поэтому тут все сходится.

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