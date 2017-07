Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co.

Tiffany & Co. показал шесть новых лиц, которые будут представлять бренд в осенне-зимнем сезоне. Как и в прошлом сезоне, это звезды: певицы Энни Кларк (St. Vincent) и Жанель Монэ, актриса Эль Фаннинг, модель Кэмерон Рассел, певица, актриса и модель Зои Кравиц, а также артист балета, премьер Американского театра балета и Большого театра Дэвид Холберг. Съемкой занималась не креативный консультант Tiffany & Co. Грейс Коддингтон, а новый креативный директор ювелирного дома Рид Кракофф в сотрудничестве с фотографами Инез ван Ламсвеерде и Винудом Матадином.

Девиз новой кампании звучит так – There's Only One ("Есть только вы"). Портретные снимки героев кампании в украшениях соединены с фотографиями пальцев, которые показывают "победу" или "все хорошо".