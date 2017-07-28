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Мода / Лента

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co.

Дебютная работа нового креативного директора ювелирного бренда Рида Кракоффа

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co.

Tiffany & Co. показал шесть новых лиц, которые будут представлять бренд в осенне-зимнем сезоне. Как и в прошлом сезоне, это звезды: певицы Энни Кларк (St. Vincent) и Жанель Монэ, актриса Эль Фаннинг, модель Кэмерон Рассел, певица, актриса и модель Зои Кравиц, а также артист балета, премьер Американского театра балета и Большого театра Дэвид Холберг. Съемкой занималась не креативный консультант Tiffany & Co. Грейс Коддингтон, а новый креативный директор ювелирного дома Рид Кракофф в сотрудничестве с фотографами Инез ван Ламсвеерде и Винудом Матадином.

Девиз новой кампании звучит так – There's Only One ("Есть только вы"). Портретные снимки героев кампании в украшениях соединены с фотографиями пальцев, которые показывают "победу" или "все хорошо".

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co. (фото 1)

 

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co. (фото 2)

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co. (фото 3)

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co. (фото 4)

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co. (фото 5)

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co. (фото 6)

Зои Кравиц и премьер Большого театра Дэвид Холберг стали лицами Tiffany & Co. (фото 7)

Buro247.kz

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