В перерывах между выпуском сезонных коллекций Леонид Жеребцов времени зря никогда не теряет, периодически выпуская капсульные коллекции. Так, спустя два месяца после выхода новогодней коллекции одежды, Леонид Жеребцов объявил о запуске бизнес-коллекции. В деловую коллекцию вошли предметы одежды, отлично вписывающиеся в офисный дресс-код: широкие брюки в полоску, жакеты, к которым отдельно прилагается ремень с карманами, платья с запахом, юбки-карандаши с драпировкой, сарафаны, кофты с лозунгами I hate working - I want weekend, классические пальто, яркие водолазки на замках и корсеты.
Фотограф: Равиль Аметов
Стиль: Леонид Жеребцов
Модель: Вера Любарец