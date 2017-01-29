Скоро в продаже

Казахстанский бренд Zherebtsov представил новую коллекцию одежды для деловых девушек

В перерывах между выпуском сезонных коллекций Леонид Жеребцов времени зря никогда не теряет, периодически выпуская капсульные коллекции. Так, спустя два месяца после выхода новогодней коллекции одежды, Леонид Жеребцов объявил о запуске бизнес-коллекции. В деловую коллекцию вошли предметы одежды, отлично вписывающиеся в офисный дресс-код: широкие брюки в полоску, жакеты, к которым отдельно прилагается ремень с карманами, платья с запахом, юбки-карандаши с драпировкой, сарафаны, кофты с лозунгами I hate working - I want weekend, классические пальто, яркие водолазки на замках и корсеты.

Посмотреть 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Фотограф: Равиль Аметов

Стиль: Леонид Жеребцов

Модель: Вера Любарец