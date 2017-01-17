Коллаборация с X-girl

Японская художница Яои Кусама объявила о коллаборации с уличным брендом X-girl

Самая дорогая современная художница Яои Кусама создала коллекцию для культового уличного бренда X-girl. Марка запущена британской "королевой гранжа" Ким Гордон в 90-х и в 1998 году выкуплена японской компанией, которая решила развивать бренд только в пределах одной страны – Японии.

В коллекцию вошли футболки, ветровки, кепки, панамы, сумки и даже часы. Все – в черно-белой и розовой цветовых гаммах. Конечно же, практически каждую вещь украшает принт в горох, знаковый для Яои Кусама.

Для японской художницы это уже не первая работа в моде, в 2012 году художница уже создала коллекцию для Louis Vuitton. Приобрести вещи из коллекции Yayoi Kusama x X-girl можно будет с 9 февраля тут.