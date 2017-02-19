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Журнал W Magazine выпустил ролик, героями которого стали известные представители мира моды, заявившие на камеру, что они - иммигранты

Во время недели моды в Нью-Йорке, в промежутках между показами и презентациями, дизайнеры, фотографы, стилисты, модели и редакторы сделали перерыв, чтобы собраться вместе в студии Chelsea's Milk Studios и заявить на весь мир, что они - иммигранты. Инициатором социального проекта стал журнал W Magazine. Протест представителей индустрии был вызван антииммиграционной политикой нынешнего президента США Дональдом Трампом, которая в нынешних реалиях выглядет почти абсурдной.

Принять участие в проекте вызвался 81 представитель fashion-индустрии. Среди них: Грейс Коддингтон, Адриана Лима, Каролин де Мегрэ, Наташа Поли, Джозеф Альтузарра, Эдвард Эннинфул, Аня Рубик и другие. Каждый, не отводя глаз от камеры, сделал заявление: "Я - иммигрант". Последней выступила Диана фон Фюрстенберг. Бельгийско-американский дизайнер в финале заявила: Я - иммигрант. Америка была так добра ко мне".