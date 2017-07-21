Вупи Голдберг и Puff Daddy в новом календаре Pirelli

Темой нового календаря Pirelli стала сказка Льюиса Кэролла "Алиса в Стране чудес". Поэтому фотограф – главный сказочник современности Тим Уолкер. В календаре снялись исключительно темнокожие модели – Наоми Кэмпбелл, Даки Тот, которая в этом году появилась на обложке журнала BLVD, Вупи Голдберг, Шон Джон Комбс, более известный как Puff Daddy, Адвоа Абоа, Ру Пол, Саша Лейн, Люпита Нионго и многие другие. Стилистом стал новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Издание выйдет в ноябре.

Автором предыдущего календаря Pirelli стал Питер Линдберг, а его лицами – 14 голливудских актрис: Ума Турман, Николь Кидман, Джулианна Мур, Робин Райт, Алисия Викандер, Пенелопа Крус, Шарлотта Рэмплинг, Руни Мара, Люпита Нионго, Джессика Честейн, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Леа Сейду и Чжан Цзыи.