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Вупи Голдберг и Puff Daddy в новом календаре Pirelli
Фотограф –Тим Уолкер
Темой нового календаря Pirelli стала сказка Льюиса Кэролла "Алиса в Стране чудес". Поэтому фотограф – главный сказочник современности Тим Уолкер. В календаре снялись исключительно темнокожие модели – Наоми Кэмпбелл, Даки Тот, которая в этом году появилась на обложке журнала BLVD, Вупи Голдберг, Шон Джон Комбс, более известный как Puff Daddy, Адвоа Абоа, Ру Пол, Саша Лейн, Люпита Нионго и многие другие. Стилистом стал новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Издание выйдет в ноябре.
Автором предыдущего календаря Pirelli стал Питер Линдберг, а его лицами – 14 голливудских актрис: Ума Турман, Николь Кидман, Джулианна Мур, Робин Райт, Алисия Викандер, Пенелопа Крус, Шарлотта Рэмплинг, Руни Мара, Люпита Нионго, Джессика Честейн, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Леа Сейду и Чжан Цзыи.
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