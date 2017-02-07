По слухам

Креативный директор марки Off-White и арт-директор Канье Уэста, по слухам, вскоре может стать главой французского дома

На прошедших выходных представители Givenchy официально заявили об уходе Рикардо Тиши с поста креативного директора модного дома. Сразу после этого в прессе начали появляться слухи о том, куда отправится сам Тиши и кто заменит его на позиции главы модного дома. Пока что большинство журналистов уверены в том, что Рикардо перейдет в итальянский дом Versace под руководство давней подруги Донателлы Версаче. На его место в Givenchy прочат Вирджила Абло, основателя марки Off-White.

Сам Абло отказался давать какие-либо комментарии относительно Givenchy, но еще раз напомнил о заявлении, которое сделал в интервью WWD в прошлом году: "Моя задача на сегодня – создать новый для индустрии проект, который станет примером того, как могут работать люксовые модные бренды сегодня".

Вирджил Абло начал заниматься модой всего несколько лет назад, но практически сразу завоевал большую популярность у поклонников уличной моды. А в позапрошлом году Off-White вошел в список финалистов LVMH Prize, где боролся за первое место наряду с Vetements и Y/Project.

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