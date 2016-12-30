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Королева Елизавета II включила Викторию Бекхэм в список тех, кто в следующем году будет награжден Орденом Британской империи

Столь почетную награду из рук самой королевы Елизаветы II Виктория Бекхэм получит за заслуги в моде и благотворительности. Бывшая участница поп-группы Spice Girls и жена футболиста Дэвида Бекхэма основала собственный модный бренд в 2008 году. В 2011 году Британский Совет моды назвал Victoria Backham брендом года. А в 2015 году тот же Британский Совет моды номинировал Викторию Бекхэм в категории "Лучший дизайнер женской одежды". В 2016 году Бекхэм создала дебютную коллекцию макияжа совместно с Estee Lauder. По слухам, сотрудничество дизайнера и косметического концерна одной коллекцией не закончится.

Виктория не первая в семье Бекхэмов, кто удостаивается Ордена Британской империи. В 2003 году в рыцари был посвящен супруг Виктории - Дэвид Бекхэм.