Теперь и эксклюзивная линия одежды

Новый лукбук Dress by Yana – это сочетание нежных вечерних платьев с брутальными парками и джинсовыми куртками

С недавнего времени Yana – это не только бренд ювелирных украшений и парфюмерная линия, но еще и эксклюзивная линия одежды haute couture – Dress by Yana, в которую входят вечерние платья, меховые парки и джинсовые куртки. Особенность вечерних платьев – пуговицы из серебра и натурального жемчуга, серебряные цепочки, фирменные кисти и васильки, кружево и ручная вышивка бисером.

Основной подход в пошиве изделий – уникальность. Каждое платье отшивается в единственном экземпляре, из таких дорогих и изысканных материалов как шелк, шифон, кружево, сетка и перья. Вдохновением для создания многих из них послужил стиль модерн и ар-деко. В новом лукбуке дизайнер также впервые представляет боди и сорочки.