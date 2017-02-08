В преддверии Недели моды

Граффити от художницы Джейд Фиш площадью 2500 квадратных футов теперь украшают одну из стен на улице Лафайет

Алессандро Микеле отыскал художницу Джейд Фиш в соцсетях – там девушка выкладывала свои рисунки и отмечала их тегом #gucci. Иллюстрации Фиш настолько понравились креативному директору Gucci, что некоторые из них он перенес в качестве принтов на одежду из коллекции весна-лето 2017. В преддверии его следующего шоу, которое состоится уже через пару недель, девушка разрисовала стену в Сохо.

Новым этапом сотрудничества модного дома и молодого иллюстратора стало создание фрески с изображением девушки, летящей на воздушном шаре и поглядывающей в телескоп. Иллюстрация была создана Джейд всего за шесть дней. Этим дело не ограничилось – совместно с Snapchat Gucci создали геофильтр в стиле этих граффити, который будет работать только в непосредственной близости от мурала.

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