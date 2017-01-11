Выйти из тени

Самый загадочный и неуловимый дизайнер Мартин Маржела готовит ретроспективную выставку под кураторством Оливье Сайяра

Мартин Маржела - икона моды. Самая загадочная и неуловимая. Собственный бренд дизайнер покинул 8 лет назад, но от этого интерес публики к личности и творчеству дизайнера только вырос. В марте этого года в парижском музее моды Palais Galliera откроется масштабная ретроспектива дизайнера, охватывающая все этапы творчества Мартина Маржелы. Как сообщает WWD, дизайнер лично будет работать над выставкой, а помогать ему будет директор музея Palais Galliera Оливье Сайяр. Других подробностей об экспозиции пока не сообщается. Будет ли присутствовать Маржела на открытии ретроспективы или предпочтет, как обычно, остаться в тени - тоже неизвестно. Учитывая, что в лицо дизайнера знает очень маленький круг людей, его попросту могут не заметить.

Ретроспектива Мартина Маржелы в парижском музее моды не единственная в этом году. В марте, в Антверпене, откроется экспозиция Margiela: The Hermès Years, на которой покажут 12 коллекций дизайнера, созданных в период с 1997-го по 2003 год, когда он занимал пост креативного директора Hermès.