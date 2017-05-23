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В кино, как на праздник: Новая видеокампания Prada
Prada Cinéma
Пока в Каннах проходит юбилейный кинофестиваль, в информационном пространстве все разговоры только о кино. Вот и новая видеокампания Prada в честь выхода летней коллекции солнцезащитных очков тоже посвящена кино. Миучча Прада и режиссер Франческо Мария Тирибелли вспоминают время, когда поход в кино был особенным событием. Время, когда девушки выбирали наряд для кино так же тщательно, как и в театр, появлялись на сеансе в роскошных платьях с перьями и с идеальной укладкой.
По сюжету героиня кампании (Гидре Дукаускайте) спешит на сеанс, обменивая стеклянные шарики на входной билет и напиток. Найдя нужный зал, героиня устраивается на сиденье с отделкой из красного бархата и наслаждается фильмом о себе самой.
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