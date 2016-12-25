В Эрмитаже откроется выставка Маноло Бланика

Обувь как искусство

Маноло Бланик готовится к персональной выставке в Эрмитаже

Следующей весной в Эрмитаже откроется масштабная ретроспектива творчества Маноло Бланика. В рамках выставки "Маноло Бланик. Обувь как искусство" музей покажет более двухсот пар обуви и тридцати эскизов, созданных испанским дизайнером за 45 лет работы.

Экспозицию разделят на шесть секций. "Гала" покажет самые дорогие произведения Бланика. Например, туфли Марии Антуанетты, которые дизайнер создал для одноименного фильма Софии Копполы. В секции "Сердце" покажут туфли, которые дизайнер посвятил друзьям и знаковым для него личностям: от Анны Пьяджи и Сесила Битона до Брижит Бардо и Рианны. Анри Матисс, Пабло Пикассо и Марк Ротко - в рамках последней секции выставки "Искусство" можно будет проследить его влияние на творчество дизайнера.

Выставка "Маноло Бланик. Обувь как искусство" пройдет в Эрмитаже с 28 апреля по 23 июля.