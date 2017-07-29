У Prada появились футболки с феминистскими постерами

Пространство осенне-зимнего показа Prada внешне напоминало женскую комнату. С кроватями, прикроватными столиками, торшерами, стенами, украшенными постерами несуществующих фильмов, главными героинями которых были исключительно женщины. Сильные и независимые. Автором постеров стал иллюстратор Роберт Макгиннис, который черпал вдохновение из фильма Федерико Феллини "Город женщин".

Теперь у постеров Роберта Макгинниса вторая жизнь. Его работы были перенесены на футболки и свитшоты, вошедшие в капсульную коллекцию Prada - Poster Girl. Со вчерашнего дня их можно приобрести во всех бутиках Prada. Одна из главных особенностей и, конечно, достоинств Миуччи Прада в том, что она умело "рассказывает" о способности женщин выглядеть одновременно умно и соблазнительно. Так, на одной из футболок изображена девушка в кожаном бикини, участвующая в интеллектуальных дебатах. И, конечно, побеждает в них.