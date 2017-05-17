Поиск
Туфли со сменными каблуками – реальность
Разработка немецкого бренда Mime et moi
За несколько секунд превратить в босоножки на высоком каблуке? Легко! Мюнхенская марка обуви Mime et moi выпустила коллекцию туфель со сменными каблуками. К понравившейся в коллекции паре при покупке прилагается 7 видов каблуков: от маленького и удобного 3-сантиметрового до 10-сантиметровых шпилек. Поменять каблук можно в считанные минуты и буквально на ходу.
На данный момент создатели бренда собирают деньги на массовое производство туфель-трансформеров на краудсорсинговой платформе Kickstarter. Одна пара обуви со сменными каблуками обойдется в $150, а восемь пар разного цвета – $950.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Время вспять: Второй выпускной бал
The Ocean Cleanup очистят Тихий океан за пять лет
Мэр итальянской деревушки готов оплатить переезд всем новым жителям
Презентация новой коллекции Van Cleef & Arpels в Алматы
Скоро в кино: Лучшие трейлеры прошедшей недели
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Свадебный конструктор: Сколько стоит ваша свадьба?
Роберт Паттинсон в криминальной драме "Хорошее время"
For those who listen – книга-проект фотографа Юло Хан
Туфли со сменными каблуками – реальность
Ватиканские истории в новом сериале Паоло Соррентино "Новый Папа"
Туфли со сменными каблуками – реальность
Загрузить еще
Оставьте комментарий