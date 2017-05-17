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Мода / Лента

Туфли со сменными каблуками – реальность

Разработка немецкого бренда Mime et moi

Туфли со сменными каблуками – реальность

За несколько секунд превратить в босоножки на высоком каблуке? Легко! Мюнхенская марка обуви Mime et moi выпустила коллекцию туфель со сменными каблуками. К понравившейся в коллекции паре при покупке прилагается 7 видов каблуков: от маленького и удобного 3-сантиметрового до 10-сантиметровых шпилек. Поменять каблук можно в считанные минуты и буквально на ходу.

Туфли со сменными каблуками – реальность (фото 1)

На данный момент создатели бренда собирают деньги на массовое производство туфель-трансформеров на краудсорсинговой платформе Kickstarter. Одна пара обуви со сменными каблуками обойдется в $150, а восемь пар разного цвета – $950.

Buro247.kz

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