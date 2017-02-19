Тильда Суинтон разработала коллекцию солнцезащитных очков

В продаже - с 1 марта

Тильда Суинтон и корейский бренд Gentle Monster объединились для создания эксклюзивной коллекции солнцезащитных очков

Муза Хайдера Акерманна и Джима Джармуша Тильда Суинтон одинаково прекрасна в разных амплуа - актрисы, модели, перформанистки. На днях Тильда заявила о себе, как о хорошем дизайнере. Совместно с молодым корейским брендом Gentle Monster актриса разработала коллекцию солнцезащитных очков. В линейку вошло три модели, каждая в трех цветах - красном, темно-зеленом и серебристом. В продажу коллекция поступит 1 марта. Купить очки можно будет на Net-a-Porter, в Colette и Saks Fifth Avenue по цене от $250 до $286.

Рекламную кампанию очков с участием Тильды Суинтон снимал друг актрисы фотограф Эрик Мадиган Хек. В мини-фильме под названием "Конец игры" Тильда повторяет кадр из фильма Бергмана "Седьмая печать" - актриса играет в шахматы со смертью и вызывает сама себя на дуэль на шпагах.