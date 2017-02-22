Слишком много желающих

С 20 февраля в Нью-Йоркском метро в продаже талоны с логотипом Supreme. Желающих стать обладателем модного талона стало так много, что очереди вызвали беспорядки и помешали работе метро

После коллаборации с Louis Vuitton уличный бренд Supreme стал еще популярнее. Вместе с Нью-Йоркским метро Supreme выпустил ограниченную серию талонов на метро с узнаваемым красным логотипом. 20 февраля они появились в продаже. Купить их можно было на 8 станциях по цене $5,5, однако в тот же день на eBay их перепродавали уже по $100.

Now vending in select stations: Supreme branded MetroCards pic.twitter.com/ah2kmT0laA — NYCT Subway (@NYCTSubway) 20 февраля 2017 г.

Желающих стать обладателем модного талона на две поездки стало так много, что движение на станциях было заблокировано из-за огромных очередей, на некоторых станциях начались беспорядки, и работникам метро пришлось вызывать полицию.

Это не первый случай, когда продукция Supreme вызывает ажиотаж. В конце прошлого года Supreme выпустили ограниченным тиражом красные кирпичи стоимостью $30. Вся партия была распродана в считанные минуты. Сейчас "модный кирпич" можно купить на eBay, но уже по цене $1000.