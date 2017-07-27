Новое имя в моде: SUPPORT by Poustovit

На днях украинский дизайнер Лилия Пустовит презентовала новый молодежный бренд – SUPPORT by Poustovit. В основе первой коллекции бренда – Киев и его символика. Большинство изделий украсили лист каштана и две полоски, которые символизируют объединение двух берегов. Над первой коллекцией бренда SUPPORT by Poustovit работала большая команда дизайнеров и стилистов. В основном туда вошли элементы уличной одежды: свитшоты, треники, носки и кепки.

SUPPORT by Poustovit – не просто бренд, но и полноценная площадка для развития молодых талантов. "Наш новый проект – о молодом творческом поколении. Все, кто работает над ним, –люди не старше 30 лет, из разных сфер. Графики, художники, музыканты, стилисты, фотографы... Это лучшие, на мой взгляд, и самые прогрессивные украинские таланты, и я бы хотела познакомить с их творчеством как можно больше людей. Я наслаждаюсь вдохновением, с которым работает наша молодая команда. Это действительно драйв и прежде всего интересно им самим, а мне интересно сделать эти идеи максимально популярными. Мы открыты для всего нового и приглашаем к сотрудничеству всех желающих", – рассказала Лилия Пустовит.