Стул – главный герой модной индустрии

La Chaise Ironique – новый ироничный видеопроект модного фотографа Ранкина, в котором главная роль отведена обычному стулу. Предмету, который стал больше, чем просто опорой.

Сам Ранкин называет свой проект мощным культурным исследованием одного из самых культовых предметов в модной индустрии – стула. Насколько бы Ранкин не был ироничен, зерно правды в его словах есть. Обычный стул – непременный атрибут фотографов и художников во время съемок. Это не просто опора для моделей, это – арт-объект, источник вдохновения и точка пересечения высокой моды, искусства и политики.

"Мода изменчива и циклична, а стул на фоне постоянно меняющихся тенденций и стилей – вечен. Стул – это постоянство, он непоколебим. Это максимальный комфорт и поддержка. Стул не судит нас. Это чистая, безоговорочная любовь. Я хотел бы пойти на край света с любимым стулом за спиной", – говорит Ранкин.