Социальный видеопроект Proenza Schouler в поддержку женщин и планирования семьи

Социальный активизм в модной индустрии за последние несколько лет стал нормой. С умом и деликатно к нему подходят креативные директоры Proenza Schouler Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес. Дизайнеры совместно с фотографом Харли Вейр создали социальный видеопроект в поддержку Ассоциации планирования семьи (Planned Parenthood of New York City). Участие в проекте приняли модели (Эмбер Валетта, Стелла Теннант), музыканты (Grimes), художники и активисты. В общей сложности – больше 20 человек.

В видеоролике они высказываются о концепции женственности и о том, что значит быть женщиной сегодня. Авторы проекта признаются, что на его создание их вдохновили январские женские марши. "Дух протеста, смелость отстаивать свои принципы и желание бороться за то, во что вы верите, – это все тронуло нас", – признаются дизайнеры. Более того, аккурат к периоду, когда началась работа над роликом, в Сенате проголосовали против введения программы доступной медицинской помощи. "Планирование семьи так много значит для женщин. Сейчас, как никогда, мы чувствуем, что важно использовать свой голос и платформу, чтобы выступить в поддержку того, что нас заботит", – комментируют дизайнеры.