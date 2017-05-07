Смотрите прямую трансляцию шоу Prada на Buro 24/7

Сегодня в Милане Миучча Прада покажет мужскую и женскую коллекции Prada. Это первое самостоятельное межсезонное шоу бренда. Миучча и ранее выпускала межсезонные коллекции, но встраивала их в основные шоу. Чаще всего – в мужские. В отличие от путешественников – Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci, – которые выбирают локации для шоу по всему миру, Прада осталась верна Милану. Сегодня дизайнер соберет гостей и друзей на ужин в кондитерской Pasticceria Marchesi в галерее Vittorio Emanuele II, который закончится показом коллекции Prada Resort 2018. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на Buro 24/7 в 18.30 по времени Астаны.