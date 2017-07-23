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Sleeper запустил бренд детской одежды Sleeper Petit
Платья и домашняя одежда для самых маленьких
Украинский бренд домашней одежды Sleeper запустил детскую линию Sleeper Petit. К слову, бренду всего три года. Начали основатели Sleeper с домашней одежды – пижам и классических халатов. Позже коллекция расширилась платьями, домашней одеждой для мужчин и даже свадебными нарядами. Помимо этого, Sleeper постоянно выпускает капсульные коллекции – к Новому году, Рождеству, Дню влюбленных и т. д. Детская линия Sleeper Petit – закономерное развитие бренда.
В дебютную коллекцию Sleeper Petit вошли знакомые многим льняные платья c открытыми плечами. Дизайнеры воссоздали модель для маленьких леди в восьми оттенках: синем, молочном, зеленом, красном, горчичном, голубом, нежно-розовом, темно-бежевом.
"Мы давно задумывались о создании детского бренда, наша концепция walking sleepwear – одежды для дома и улицы – отлично подходит детям и облегчает ежедневную модную рутину мам. Мы влюбились в эту идею, когда к нам в офис зашла наша подруга с дочерью шести лет. И как раз на производстве висели льняные платья. Когда девочка их увидела, она сказала, что хочет, чтобы мы ее нарядили. Мы не смогли ей отказать", – делятся основатели бренда Ася Вареца и Катя Зубарева.
В ближайшее время дизайнеры обещают выпустить пижамы для мальчиков и для девочек.
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