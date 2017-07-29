Сэр Энтони Хопкинс - супермодель

В 2016 году на пост креативного директора Brioni пришел fashion-директор MyTheresa и звезда стритстайла Джастин О'Ши. Долго на своем месте Джастин не продержался, успел выпустить только одну коллекцию и рекламную кампанию, лицами которой стали члены музыкального коллектива Metallica. В июне 2017 года стало известно, что классическим итальянским брендом впервые будет руководить женщина - бывший дизайнер Maison Margiela Нина-Мария Ницше. К работе над Brioni она уже приступила, и первый ее результат - новая рекламная кампания бренда, представляет которую актер Энтони Хопкинс.

Новая кампания Brioni - возвращение к классике, к "старой школе", тому, чем славится старейший итальянский бренд. На черно-белых фотографиях Энтони Хопкинс предстает в роскошных двубортных классических костюмах, пальто, смокингах и пестром шарфе.