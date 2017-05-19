Шарлотта Генсбур в видеотизере рекламной кампании Saint Laurent

На днях в социальных сетях Saint Laurent был опубликован короткий ролик новой рекламной кампании бренда. Его главной героиней стала Шарлотта Генсбур. Актриса и певица появилась в видео в блестящем мини-платье на одно плечо и с длинным клатчем из коллекции осень-зима 2018. Ролик снимался на одной из автомобильных стоянок в Лос-Анджелесе. Режиссером стала Натали Кангилем.

О сотрудничестве Шарлотты Генсбур и модного дома давно ходили слухи. Актриса регулярно появлялась на показах бренда вместе с сестрой Лу Дуайон и матерью Джейн Биркин, а также часто выбирала одежду YSL для выхода – как, например, на вчерашнем торжественном вечере Каннского кинофестиваля. Там актриса появилась в блестящем мини-платье с плечиками из последней коллекции. Это уже не первое сорудничество модного дома с семьей Генсбур–Биркин. В 2016 году сама Джейн Биркин снялась для рекламной кампании бренда. Тогда креативным директором марки еще был Эди Слиман.