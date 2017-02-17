Make Love Not Walls: Сергей Полунин в кампании Diesel

О равенстве, любви и свободе

Diesel в новой кампании призвал заниматься любовью вместо постройки стен. Таким образом, бренд присоединился к протесту против указа Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой

При упоминании Diesel в памяти всплывает не только их главный продукт – джинсы, но и рекламные кампании. Их провокационные и дерзкие подходы в рекламе всегда вызывают бурные обсуждения и споры. Последняя рекламная кампания Diesel, снятая Дэвидом Лашапелем, – не что иное, как протест бренда против решения Дональда Трампа, который намерен возвести стену на границе с Мексикой. В рекламном ролике есть эта стена. Исполнители главных ролей – артист балета Сергей Полунин, модели-трансгендеры Лейт Эшли и Октавиа Хамлетт – разрушают в ролике стену и празднуют свадьбу.

"Diesel выступает против ненависти. И сегодня, как никогда, мы хотим, чтобы мир знал об этом. Любовь и единство имеют решающее значение в создании общества, именно такой мир мы заслуживаем и хотим в нем жить", – заявил креативный директор Diesel Николя Формикетти.