Семейный подряд: Белла и Анвар Хадид в рекламной кампании Zadig & Voltaire

Джиджи не хватает

Лицами новой рекламной кампании французсокго бренда Zadig & Voltaire стали брат и сестра Анвар и Белла Хадид

Хадид - эта фамилия гарантирует успех для любой рекламной съемки или обложки журнала. Дизайнеры вроде Карла Лагерфельда и Джереми Скотта уже давно это поняли и не стали выбирать между Джиджи и Беллой, а позвали на свои съемки сразу двоих. Правда, они не учли, что в семье есть и третий, пусть менее известный и только начинающий делать свои первые шаги в модельном бизнесе младший брат, 17-летний Анвар Хадид. На него и на его старшую сестру Беллу и сделали ставку представители французского бренда Zagig & Voltaire.

Брат и сестра стали лицами весенней кампании бренда, празднующего двадцатилетие в этом году. Этим и был обусловлен выбор моделей - представителей нового поколения молодых и успешных. Помимо них в съемке приняла участие модель Вера Ван Ерп.