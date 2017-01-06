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Дом имени главной соперницы Коко Шанель итальянки Эльзы Скиапарелли официально признан домом Haute couture

Французская федерация Высокой моды и прет-а-порте совместно с министерством промышленности вынесли решение по поводу дома моды Schaiparelli - с нового года бренд признан официальным участником недели Высокой моды. Ранее марка регулярно показывала коллекции во время кутюрной недели, но только на правах гостя.

Дом моды Schiaparelli был основан в 1927 году. Особой любовью Эльзы пользовались экстравагантные узоры, декоративные элементы и нестандартные искуственные ткани. Дом закрылся в 1954 году, после того, как основательница не смогла восстановить былое влияние в послевоенное время и ее финансовые дела пошли под откос. В 2014 году бренд был перезапущен, а его креативным директором стал Бертран Гийон. Последнюю кутюрную коллекцию бренда высоко оценили критики и журналисты, поэтому признание дома было лишь вопросом времени.