Самые дорогие кроссовки по версии Highsnobiety

2016 год

Ежеквартально популярный хайпбист-портал Highsnobiety составляет рейтинги самых дорогих кроссовок сезона. Сегодня издание опубликовало подробный список самых дорогих кроссовок за весь прошлый год. Картина складывается любопытная

Кроссовки – это не только красивая обувь, мода на спортивную тематику и предмет поклонения хайпбистов и сникерхедов. Это огромный бизнес – и он больше, чем можно представить. Даже не беря в расчеты официальные продажи Adidas, Nike, Reebok и Puma по всему миру, реселлерский рынок (перепродажи) кроссовок только в США недавно достиг оценки в $1 миллиард.

Помимо блогов и популярных сайтов о кроссовках, вроде Highsnobiety, также существуют бизнес-порталы по отслеживанию цен на кроссовки и акций спортивных брендов, как StockX. К кроссовкам они относятся, в первую очередь, как к выгодным или убыточным вложениям. Работает StockX по принципу онлайн-биржи, ежеминутно отслеживая рост или упадок цен на кроссовки по всему миру.

Рейтинг Highsnobiety составлен в сотрудничестве как раз со StockX. В расчет берутся не только самые дорогие кроссовки на официальном рынке, а также реселлерском. При этом самые дорогие кроссовки – не всегда самые прибыльные. Поэтому, чтобы отследить релевантность тех или иных моделей, Highsnobiety и StockX привели точные суммы, которые те принесли в кассу своей компании.

Первое место в списке вполне ожидаемо – Adidas Yeezy Boost 350 V2 "Beluga". Одна только эта модель принесла Канье Уэсту и Adidas $2,5 миллиона. В списке топ-10 также расположились и другие Yeezy: хайтопы Adidas Yeezy Boost 750 Glow In The Dark и черные лоутопы Adidas Yeezy Boost 350 Pirate Black 2016. При всей популярности хитовых Adidas NMD ни одна модель коллекции не вошла в топ-10 самых прибыльных кроссовок года. Все остальные места в списке Highsnobiety x StockX занимают модели Nike. Притом только из линейки Air Jordan.

На реселлерском рынке картина иная. Поскольку цены на кроссовки устанавливают продавцы, суммы на одну и ту же модель менялись и возрастали в десяток раз. Самыми дорогими кроссовками года на рынке перепродаж стали шнурующиеся самостоятельно Nike HyperAdapt 1.0 Black. Цена на них достигла отметки $2745. Сумма вполне реальная и оправданная, ведь первоначальная стоимость модели – $1000. На втором месте – та же модель в оттенке Metallic Silver. Третье место в списке заняла лимитированная версия сверхпопулярных Adidas NMD R1 Red Apple, выпущенная тиражом всего 200 экземпляров. При первоначальной стоимости $170 на рынке перепродаж цена на модель выросла больше чем в десять раз – до $1,747. Еще одна модель Adidas NMD R1 Bape Olive Camo с ценой $1000 расположилась на восьмом месте, на шестом – хайтопы Adidas Yeezy Boost 750 Glow In The Dark. Это единственная модель из первого списка, которая присутствует в топ-десятке самых перепродаваемых кроссовок года. Остальные места в рейтинге заняли Nike Air Jordan, а также одна модель от японского спортивного бренда Asics – Get Lyte III Ronnie Fieg в оттенке Super Green. Особенное место в списке заняли кроссовки Марти МакФлая из "Назад в будущее" – Nike Back To The Future 2016. И хотя кроссовки никогда не появлялись в открытой продаже, их оценочная стоимость составляет $30 568.