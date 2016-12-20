Новая женственность

Dior опубликовал новую рекламную кампанию сезона, в которой, по словам креативного директора Марии Грации Кьюри, раскрывает идею новой женственности

Над сезонной кампанией Dior работала исключительно женская команда: креативный директор бренда Мария Грация Кьюри, фотограф – Брижит Лакомб и модели – сестры Рут и Мэй Белл. По словам Марии Грации, типаж сестер Белл олицетворяет современность: одна – с длинными волосами, другая – с короткими, но в обеих есть что-то мальчишеское, оттого и очаровательное.

Приципиальным значением для Марии Грации был выбор фотографа: "Для меня было очень важно, чтобы автором компании стала женщина. Мне интересна разная интерпретация женственности, а Брижит Лакомб – одна из тех, кто умеет ее разглядеть. Dior и женственность были и остаются синонимами, но нашей задачей было показать новый тип женственности".