В рамках Лондонской недели моды

Казахстанский дизайнер Руслан Ким стал участником международной выставки International Fashion Showcase, призванной объединить молодых дизайнеров со всего мира во время лондонской недели моды

Выставка International Fashion Showcase – это серия экспозиций, демонстрирующих работы начинающих дизайнеров со всего мира. Ежегодное мероприятие является одной из частей Лондонской недели моды и направлено на то, чтобы подчеркнуть важную роль моды и дизайна в современной культуре, поэтому выставку ежегодной поддерживают посольства и культурные институты. В этом году в IFS примут участие молодые дизайнеры из 26 стран - в том числе и Руслан Ким. В прошлом году Казахстан представляла дизайнер Асель Нусипкожанова.

Руслан Ким - выпускник Instituto Marangoni London, стажировался в домах моды Tom Ford, Stella McCartney, Damir Doma и в свое время сотрудничал с британским Vogue. Сейчас Руслан живет и работает в Астане, развивая собственный бренд Ruslan Panama. Для выставки дизайнер представил один образ на тему Local/Global, которая в этом году стала общей для всех дизайнеров.

"Плавные обтекаемые формы, универсальность, носкость и прочность - так можно описать образ, который будет представлен на International Fashion Showcase. Он создан для нового поколения успешных и космополитичных женщин, которые хотят выглядеть стильно вне зависимости от географии" - рассказал дизайнер о своей работе для выставки.

В этом году выставка International Fashion Showcase пройдет в музее Сомерсет-хаус и будет посвящена теме взаимосвязи локальных и глобальных явлений в мире моды. Экспозиция продлится с 17 по 21 февраля.

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