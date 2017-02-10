Выставка International Fashion Showcase – это серия экспозиций, демонстрирующих работы начинающих дизайнеров со всего мира. Ежегодное мероприятие является одной из частей Лондонской недели моды и направлено на то, чтобы подчеркнуть важную роль моды и дизайна в современной культуре, поэтому выставку ежегодной поддерживают посольства и культурные институты. В этом году в IFS примут участие молодые дизайнеры из 26 стран - в том числе и Руслан Ким. В прошлом году Казахстан представляла дизайнер Асель Нусипкожанова.
Руслан Ким - выпускник Instituto Marangoni London, стажировался в домах моды Tom Ford, Stella McCartney, Damir Doma и в свое время сотрудничал с британским Vogue. Сейчас Руслан живет и работает в Астане, развивая собственный бренд Ruslan Panama. Для выставки дизайнер представил один образ на тему Local/Global, которая в этом году стала общей для всех дизайнеров.
"Плавные обтекаемые формы, универсальность, носкость и прочность - так можно описать образ, который будет представлен на International Fashion Showcase. Он создан для нового поколения успешных и космополитичных женщин, которые хотят выглядеть стильно вне зависимости от географии" - рассказал дизайнер о своей работе для выставки.
В этом году выставка International Fashion Showcase пройдет в музее Сомерсет-хаус и будет посвящена теме взаимосвязи локальных и глобальных явлений в мире моды. Экспозиция продлится с 17 по 21 февраля.
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