После 12 лет работы

По информации WWD, Рикардо Тиши покидает французский дом Givenchy после двенадцати лет работы

Рикардо Тиши поддержал тенденцию, начатую дизайнерами в прошлом году. Сегодня Тиши официально подтвердил, что завершает свою работу в качестве креативного директора бренда Givenchy. Дизайнер пока не сообщил причину своего ухода, но, судя по слухам, которые циркулировали последние несколько месяцев в медиасреде, именно он станет новым креативным директором Versace.

По данным WWD, дом Versace давно заинтересован в кандидатуре итальянского дизайнера. Более того, представители Versace уже несколько раз встречались с ним для переговоров о новом назначении. С Донателлой Версаче его связывают близкие дружеские отношения – Тиши даже пригласил ее сняться в рекламной кампании осень-зима 2015.