Feminist, Revolution, J'adior

Dior представили пять новых видео с музами бренда, посвященных весенне-летней коллекции бренда

Главными героинями пяти новых видео - Fashion, Revolution, J'adior, Feminist и Dior стали сестры Рут и Мэй Белл. Девушки также участвовали в обоих показах Марии Грации Кьюри для Dior, а Рут Белл закрывала последний кутюрный показ.

Над сезонной кампанией Dior работала исключительно женская команда: креативный директор бренда Мария Грация Кьюри, фотограф – Брижит Лакомб. По словам Марии Грации, типаж сестер Белл олицетворяет современность: одна – с длинными волосами, другая – с короткими, но в обеих есть что-то мальчишеское, оттого и очаровательное.