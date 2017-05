Эндрю Болтон – о творчестве Рей Кавакубо в интервью Farfetch

Уже сегодня состоится одно из самых ожидаемых модных событий года – бал Института костюма. В этом году мероприятие посвящено творчеству Рей Кавакубо. Выставка называется Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, а ее куратором стал историк моды Эндрю Болтон. Основательница Commes des Garçons стала вторым дизайнером, который удостоился подобной чести при жизни. Первый раз это случилось в 1983 году, когда главный редактор Harper's Bazaar Диана Вриланд организовала выставку в Metropolitan Museum of Art, посвященную ретроспективе творчества Ива Сен-Лорана.

Rei Kawakubo for Comme des Garçons

В преддверии выставки Farfetch выпустил ретроспективную съемку из микса архивных мужских и женских нарядов с вещами из актуальных коллекций бренда. В дополнение к съемке вышло эксклюзивное интервью Эндрю Болтона, в котором он рассказал о своем отношении к творчеству Кавакубо, феномене ее бренда и о грядущей выставке.

О Рей Кавакубо

Я всегда хотел посвятить выставку Рей. Я вынашивал идею годами, но, думаю, она не была готова к такому повороту. А именно – к необходимости провести черту и переосмыслить свой творческий путь. Однако, к счастью, момент, когда Рей оказалась открытой к сотрудничеству, настал. Это удивительно для человека, который привык все держать под контролем, но на этот раз она предоставила нам полную свободу действий. Изначально она не хотела делать акцент на ранних работах, но для меня было принципиальным показать, с чего именно началось ее проникновение в мир моды и оказанное влияние на него. Работа с Рей похожа на диалог с учителем. Вы всегда должны обосновывать свое мнение.

О названии выставки Art of the In-Between

У меня всегда было ощущение, что Рей находится на стыке между модой и антимодой, объектами и субъектами, между мужским и женским. Ее работы стирают границы, создают абсолютно новое измерение, в котором традиционная мускулинность переплетается c утонченной женственностью или, наоборот, одно противопоставляется другому.

О любимых экспонатах

В моем случае это коллекция Lumps and Bumps. Я помню резонанс, который вызвало ее появление. Гротескные образы, ломающие пропорции, заставляли по-новому взглянуть на человеческое тело и стандарты его красоты.

О том, почему экспозиция обязательна к посещению

Идея о том, что мода самобытна. Сегодня не так много дизайнеров из сезона в сезон заставляют нас выходить из зоны комфорта. Мы хотим рассказать о женщине, которая вот уже 40 лет меняет наши представления о стиле, творческом процессе и инновациях.

Rei Kawakubo for Comme des Garçons, Blood and Roses, SS15