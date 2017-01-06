Рекламные кампании: Роботы Chanel, Джиджи и Белла Хадид для Moschino

Весна-лето 2017

Chanel и Moschino показали рекламные кампании нового сезона. Карл Лагерфельд продолжил основную тему показа и отдельное место в съемке выделил роботам, а Джереми Скотт выбирать между двумя популярными моделями Джиджи и Беллой Хадид не стал и позвал на съемку сразу двоих

Chanel

Весенне-летняя коллекция Chanel посвящена миллениалам и цифровым технологиям. Последнее шоу Chanel в октябре открывали неизвестные модели в шлемах, пласстмасовых перчатках, сапогах и твидовых костюмах. Они же появились в рекламной кампании, снимки которой уже по традиции Карл Лагерфельд составляет в коллаж. Звездой кампании стала Аризона Мьюз. На снимках модель появляется то с тонкими бровями, как у Марлен Дитрих, в платье-комбинации и халате, то с желтым макияжем глаз, "гульками" и в пестрых костюмах, то с короткой стрижкой, черными губами и в классических твидовых костюмах.

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Moschino

Дуэт Беллы и Джиджи Хадид в новом сезоне мы увидим не раз. По крайней мере о двух рекламных кампаниях с участием сестер уже известно. Это - Fendi и Moschino. В кампании для Moschino, снятой Стивеном Майзелом, сестры без преувеличения играют себя - знаменитостей, которым не дают прохода папарацци. Джереми Скотт говорит, что кампания сезона весна-лето 2017 вдохновлена книгой "Долина кукол" Жаклин Сьюзанн о трех девушках, покоряющих Голливуд.