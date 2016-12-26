Рекламные кампании: Ирина Шейк для Givenchy и Саския де Брау для Calvin Klein

Весна-лето 2017

Givenchy и Calvin Klein Underwear поделились снимками своих новых рекламных кампаний сезона весна-лето 2017

Givenchy

Рекламную кампанию Givenchy Рикардо Тиши назвал "марсианской рейв-вечеринкой". Все дело в том, что снимали ее в пустыне Лос-Анджелеса, ландшафт которой напоминает Марс. В действительности же никакой вечеринки на кадрах нет. Все, что делают модели на видео и фотографиях, – прогуливаются по местности. Вторую часть кампании снимали в студии.

Если лицами "марсианской" части стали начинающие модели, то "студийной" – более известные и опытные Ирина Шейк, Мариякарла Босконо, Виттория Черетти, Леа Т. Новой кампанией, как отмечает Тиши, он хотел показать, что одежда Givenchy подходит как взрослым женщинам, так и еще совсем юным. Стилизовала съемку по традиции Карин Ройтфельд.

Calvin Klein Underwear

Дебют Рафа Симонса для Calvin Klein состоится 10 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Как известно, на дизайнера возложена обязанность руководства всеми линиями американского бренда. В том числе, нижнего белья. На днях бренд выпустил кампанию Calvin Klein Underwear, лицом которой впервые стала модель Саския де Брау. Для модели это не первый опыт сотрудничества с Calvin Klein, в прошлом сезоне Саския стала частью кампании #mycalvins, в которой рекламировала джинсовую линию. С приходом Симонса изменилось не только главное лицо кампании, но и сама коллекция нижнего белья. Теперь в ее ассортимент входят не только классические комплекты в спортивном стиле, но и более утонченные – с кружевом.