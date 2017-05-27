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Рекламная кампания Balenciaga на фоне ковра
Осень-зима 2017/18
Balenciaga представили новую рекламную кампанию коллекции осень-зима 2017/18, показанной на Парижской неделе моды. Демна Гвасалия предпочел свою фирменную стилистику – фотографии напоминают домашнюю съемку, сделанную на телефон. В качестве фона использован ковер с логотипом бренда с прошлого показа коллекции. Фотографом выступил Джонни Дюфорт.
Стилистом, по традиции, стала Лотта Волкова. Среди моделей – Света Блэк, Оливия Лис, Кенна Лау и Барбра-Ли Грант, датская актриса Эмма Лет и нью-йоркская художница Элиза Дуглас.
"Серия снимков раскрывает идею Демны Гвасалии о связи высокой моды и обычной жизни", – сообщается в официальном заявлении Balenciaga.
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