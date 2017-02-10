Главный дебют сезона

Наблюдайте за дебютом одного из главных дизайнеров современности Рафа Симонса на посту нового креативного директора Calvin Klein в режиме реального времени

Уже завтра состоится долгожданный показ дебютной коллекции Рафа Симонса для культового американского бренда Calvin Klein. Именно этот показ стал самым ожидаемым шоу Нью-йоркской недели моды – ведь марка сейчас проходит через ключевые трансформации. Изменения уже претерпели и логотип Calvin Klein, и формат съемок. Догадываться о новом облике бренда можно уже сейчас, рассматривая первую рекламную кампанию от нового креативного директора.

Этим вечером мы предлагаем вам проследить за дебютом Рафа Симонса в Calvin Klein в прямом эфире. Трансляция показа осень-зима 2017/18 состоится сегодня в 21:00 по времени Астаны.

Читайте также: Calvin Klein изменили логотип

Джинсы и нижнее белье в новой рекламной кампании Calvin Klein

Рикардо Тиши уходит из Givenchy

Вирджил Абло может стать новым креативным директором Givenchy