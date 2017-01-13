Осень-зима 2017/18

Смотрите новые коллекции Prada с миланской недели моды в режиме реального времени

Сегодня в Милане в рамках мужской недели моды состоится показ мужской сезонной коллекции Prada. По уже устоявшейся традиции на мужском шоу будет показана и женская коллекция – Pre-Fall 2017. Показ новой коллекции Prada состоится в 18.00 по миланскому времени, по времени Астаны – в 23.00. Прямую трансляцию показа можно будет увидеть на Buro24/7. Встречаемся вечером.