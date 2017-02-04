"Farfetch для всех"

Компания Farfetch запускает программу по выпуску опционов на акции компании для всех сотрудников

В общей сложности команда Farfetch Group насчитывает 1300 человек. В это число входят сотрудники 11 офисов компании по всему миру, от младшего персонала до руководителей. Начиная с 1 февраля, каждый из сотрудников Farftech Group независимо от должности и времени работы в компании может приобрести ее акции по заранее оговоренной цене.

Для запуска программы "Farfetch для всех" выделено $40 миллионов на основе последней оценке о рыночной стоимости компании. Это самое большое единовременное вложение компании на данный момент.

Исходя из прошлогодних результатах о продажах, в 2016 году оборот Farfetch Group вырос на 70%. С октября по декабрь основная торговая площадка Farfetch.com увеличила валовую выручку всех партнеров компании на 75%.