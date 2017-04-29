Туфли Rosbalet теперь можно купить в Алматы

Обувной бренд Rosbalet появился осенью 2016 года. Его основал молодой дизайнер Сергей Козырев, который хотел создавать футуристичную, но одновременно комфортную и стильную обувь. Поэтому все производство Rosbalet находится на юге Франции. Пошивом занимаются небольшие ремесленные мастерские, в которых искусство создания обуви передается из поколения в поколение. "Мне было важно, чтобы моя обувь создавалась именно там. У нас на производстве работают мастера, которым по 60–70 лет. Они занимаются этим всю жизнь", – рассказал дизайнер.

Необычное название бренда родилось неслучайно. Еще в детстве Сергею понравилось звучное словосочетание – так и появилось название марки. Балет вдохновил и некоторые модели из новой коллекции – архитектурные детали напоминают пачки балерин, а тонкие завязки на щиколотках отсылают к пуантам.

Накануне дизайнер приехал в Алматы и презентовал новую коллекцию.