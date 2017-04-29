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Туфли Rosbalet теперь можно купить в Алматы

Обувь молодой французской марки можно найти в Saks Fifth Avenue

Сергей Козырев
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Ольга Никулина
Сауле Сергазинова
Султа Макажанов, Алия Ержанова
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Сергей Козырев
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Леонид Жеребцов, Юлия Ким, Тимур Тулеу
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  • /
  • 23
Сусанна Григорьян, Айжан Бекмухамедова, Михаил Коваль
  • 05
  • /
  • 23
Индира Оспанова, Сакен Жаксыбаев
  • 06
  • /
  • 23
Гульшат Нурпеисова
  • 07
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  • 23
Анна Тустикбаева
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  • 23
Шынар Сапар
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  • 23
Ксения Сухомазова
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  • 23
Рауза Калиева
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  • 23
Жанель Бертаева
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  • 23
Мадина Аманова
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  • 23
Катерина Милославская
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  • 23
Далель Биссетаева, Айнур Джумабаева
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Сымбат Алибек
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Ольга Никулина
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Сауле Сергазинова
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Султа Макажанов, Алия Ержанова

Обувной бренд Rosbalet появился осенью 2016 года. Его основал молодой дизайнер Сергей Козырев, который хотел создавать футуристичную, но одновременно комфортную и стильную обувь. Поэтому все производство Rosbalet находится на юге Франции. Пошивом занимаются небольшие ремесленные мастерские, в которых искусство создания обуви передается из поколения в поколение. "Мне было важно, чтобы моя обувь создавалась именно там. У нас на производстве работают мастера, которым по 60–70 лет. Они занимаются этим всю жизнь", – рассказал дизайнер. 

Необычное название бренда родилось неслучайно. Еще в детстве Сергею понравилось звучное словосочетание – так и появилось название марки. Балет вдохновил и некоторые модели из новой коллекции – архитектурные детали напоминают пачки балерин, а тонкие завязки на щиколотках отсылают к пуантам. 

Накануне дизайнер приехал в Алматы и презентовал новую коллекцию. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Мария Попова

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