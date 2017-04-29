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Туфли Rosbalet теперь можно купить в Алматы
Обувь молодой французской марки можно найти в Saks Fifth Avenue
Обувной бренд Rosbalet появился осенью 2016 года. Его основал молодой дизайнер Сергей Козырев, который хотел создавать футуристичную, но одновременно комфортную и стильную обувь. Поэтому все производство Rosbalet находится на юге Франции. Пошивом занимаются небольшие ремесленные мастерские, в которых искусство создания обуви передается из поколения в поколение. "Мне было важно, чтобы моя обувь создавалась именно там. У нас на производстве работают мастера, которым по 60–70 лет. Они занимаются этим всю жизнь", – рассказал дизайнер.
Необычное название бренда родилось неслучайно. Еще в детстве Сергею понравилось звучное словосочетание – так и появилось название марки. Балет вдохновил и некоторые модели из новой коллекции – архитектурные детали напоминают пачки балерин, а тонкие завязки на щиколотках отсылают к пуантам.
Накануне дизайнер приехал в Алматы и презентовал новую коллекцию.
- Фото: Мария Попова
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