Восточный блок: Первое постсоветское поколение в документальном фильме i-D

Гоша Рубчинский – как феномен моды и мировой культуры. В обиходе современного западного человека термины "постсоветский" и "русская культура" появились благодаря ему, также как надписи на кириллице. "Гоша для нашего поколения – это целая культура", – говорит молодежь.

Культовый журнал i-D посвятил дизайнеру, его влиянию и темам, которыми он увлечен, документиальный 15-минутный фильм. Журналисты i-D побывали на показе S/S 18 в Санкт-Петербурге и познакомились там с поколением 1991 года – тем самым первым поколением постсоветских детей:

"Это первое поколение русской молодежи, которое выросло после распада Советского Союза. Они ищут вдохновение в своем собственном восточном блоке, а не в более широком западном мире. Именно такие дизайнеры, как Гоша Рубчинский, популяризировали постсоветский стиль по всему миру. Мы пытаемся выяснить, какой эффект СССР оказал на современный креативный класс, каково влияние этой культуры на остальной мир и что это значит – быть молодым в России сегодня"