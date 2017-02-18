Saturday Night Live

Сегодня ночью на Buro 24/7 можно будет осмотреть показ Versus Versace

Для Versus Versace это третий сезон без креативного директора. Ранее бренд возглавлял Энтони Ваккарелло. После его ухода в Saint Laurent за создание коллекций отвечает молодая команда дизайнеров.

Показ Versus Versace пройдет в Лондоне сегодня в 21:00. По времени Астаны это будет 3:00.

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