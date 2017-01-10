Из Бразилии в Японию

После показа в Рио-де-Жанейро в мае прошлого года Louis Vuitton для презентации новой круизной коллекции отправится этой весной в другой конец света – в Токио

Точная дата шоу в Токио – 14 мая. Локация, как сообщает французский бренд, будет объявлена немного позже. С Японией Louis Vuitton поддерживает тесные связи вот уже на протяжении многих лет. Более того, Япония – коммерчески успешный рынок для французского бренда. Поэтому неудивительно, что именно в Страну восходящего солнца в мае этого года с показом круизной коллекции отправится Николя Жескьер.

В 2012 году бренд объявил о сотрудничестве с японской художницей Яёи Кусамой, в рамках которой появилась коллекция одежды, аксессуаров и часов со знаменитым узором в горошек. Одна из самых продолжительных коллабораций Louis Vuitton – тоже с японцем. Художником Такаси Мураками. В 2003 году Мураками по приглашению Марка Джейкобса раскрасил монограммы Louis Vuitton. Исчезли аксессуары из постоянной коллекции Multicolor Monogram только в 2015 году. А в 2014 году японский дизайнер Рэи Кавакубо к 160-летнему юбилею французского бренда создала для Louis Vuitton свою версию популярной сумки с монограммой.

Напомним, что за три дня до шоу Louis Vuitton в Токио в Лос-Анджелесе состоится показ круизной коллекции Dior. Chanel и Карл Лагерфельд останутся весной в Париже – шоу назначено на 3 мая.